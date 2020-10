Con Mancini difesa a tre. Smalling torna contro il CSKA

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Con il recupero di Gianluca Mancini, Fonseca fa ritorno alla difesa a tre in campionato per sfidare il Milan a San Siro. L’ex Atalanta guiderà il reparto, insieme a Ibanez e Kumbulla. L’unico dubbio in mezzo al campo è chi affiancherà Veretout tra Cristante e Pellegrini. Dà forfait, invece, Chris Smalling. Il difensore inglese, alle prese con una distorsione al ginocchio, non ha ancora giocato una gara da quando ha fatto ritorno a Roma. L’ex Manchester United dovrebbe essere pronto e a disposizione di Fonseca giovedì prossimo, nel match casalingo di Europa League contro il CSKA Sofia.