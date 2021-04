Con l’Atalanta senza Diawara. E Pedro è out

Corriere dello Sport (R. Maida) – Verrebbe solo voglia di dedicarsi al Manchester United e alla doppia semifinale di Europa League, se non fosse che prima del viaggio in Inghilterra la Roma deve affrontare due partite di campionato prima dell’andata all’Old Trafford.

E la prossima, giovedì contro l’Atalanta, si annuncia complicatissima anche a causa delle assenze: sicuro il forfait di Diawara, che è stato espulso e sarà squalificato, è probabile che Paulo Fonseca debba rinunciare anche a Pedro, fermato da un problema alla coscia destra.

L’unico giocatore sicuro di rientrare è il capitano, Lorenzo Pellegrini, che ha scontato a Torino il turno di stop per somma di ammonizioni. Il resto è un rebus: Leonardo Spinazzola sta meglio ma non può forzare, proprio in vista della prima semifinale di Europa League in programma a Old Trafford il 29 aprile. Da escludere anche i ritorni degli altri infortunati, compreso Smalling che spera di esserci per la rimpatriata a Manchester.