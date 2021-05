Comunicazione, mentalità, cattiveria agonistica: ecco che cosa può portare Mourinho – VIDEO

Pagine Romaniste – L’ingaggio di Mourinho alla Roma ha letteralmente sconvolto il mondo del calcio. Tutti, tra media italiani ed esteri, si sono accorti che esiste anche la squadra giallorossa. Ci voleva un colpo mediatico del genere per fare la voce grossa, i Friedkin lo sapevano ed hanno colpito. Ma che cosa può portare Josè Mourinho alla Roma? Si comincia dalla comunicazione. Sempre forte. Sempre contro tutto e tutti. Risposte piccate e degne di nota dalle interviste post-partita alle conferenze stampa. La mentalità alla squadra naturalmente vincente da chi si è portato a casa ben 25 trofei nella sua carriera. Cattiveria agonistica per chi gioca. Mourinho sarà sicuramente una carica in più per dare quel qualcosa che quest’anno è mancato anche sotto il piano motivazionale. I giocatori con lui si caricano, vanno oltre la loro possibile soglia. Si sacrificano e per Mourinho vanno in battaglia: pensiamo soltanto ad Eto’o che con l’Inter ha fatto anche il terzino.