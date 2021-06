Comunicazione della Roma: Costanzo è il nuovo stratega

Corriere della Sera – Dopo Mou, la Roma batte un altro colpo: Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile delle strategie di comunicazione. Lo ha confermato lui stesso, in assenza di un comunicato del club, all’Ansa e all’Adnkronos: “Ho firmato un accordo con la AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. La prima cosa che farò è stringere i rapporti tra Mourinho e la città”.

Costanzo, secondo alcune voci, avrebbe un ruolo di advisor esterno con focus particolare sul nuovo stadio, ma in realtà ha già parlato a 360 gradi. Molti tifosi ora sognano un ritorno nel club di Francesco Totti, che con Costanzo scrisse i fortunatissimi libri di barzellette che ne hanno cambiato l’immagine.