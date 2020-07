Comunicato ufficiale Siviglia, negativi al tampone per Covid-19 tutti i membri della squadra e dello staff

Sospiro di sollievo in casa Siviglia. Dopo la positività al Covid-19 di Gudelj, c’era, e in parte c’è ancora, il timore che il centrocampista avesse infettato anche i suoi compagni di squadra. Il Siviglia ha però comunicato questa mattina che nessun altro giocatore o membro dello staff è risultato positivo dopo il secondo ciclo di tamponi, svolto ieri. Sembra dunque che non ci saranno problemi per il Siviglia a giocare la gara di Europa League contro la Roma la prossima settimana, con la squadra che tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio individualmente. Il club comunque svolgerà altri tamponi sabato e lunedì, quando la squadra sarà già in Germania. Questo il comunicato:

“I test PCR individuali effettuati ieri sulla prima squadra del Sevilla FC e sui dipendenti hanno mostrato tutti risultati negativi al Covid-19, così come quelli effettuati martedì scorso. Dopo questi due test negativi, il Siviglia, escluso Gudelj, che rimane in isolamento domestico dopo la positività notificata lunedì scorso, tornerà ad allenarsi, individualmente, oggi pomeriggio. Il personale e lo staff hanno subito nuovi test di controllo della PCR oggi, esami che verranno ripetuti ripetuti sabato e lunedì, prima del viaggio in Germania, in programma martedì prossimo”.