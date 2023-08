“In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club.

Tramite il proprio sito ufficiale, la Roma comunica di non aver ricevuto offerte per l’acquisto del club e che il Gruppo Friedkin non ha intenzione di vendere la società. Ecco il comunicato con la presa di posizione della proprietà: