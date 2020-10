Comunicato ufficiale Roma, assemblea degli Azionisti convocata il 9 dicembre alle 15

“L’Assemblea degli azionisti di A.S. Roma S.p.A. (la “Società”) è convocata presso la sede operativa in Roma, Viale Tolstoj n. 2/6, per il giorno 9 dicembre 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 dicembre 2020 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1) Informativa ai soci ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.23 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 58 della direttiva (UE) 2017/1132 in merito all’art. 2447 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Proroga della delega e incremento dell’ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all’aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall’assemblea in data 28 ottobre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1) Approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998;

2.1) Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);

2.2) Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante);

3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.