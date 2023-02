Comunicato ufficiale, Elisa Bartoli rinnova fino al 2025: “Un’emozione firmare per questo club, Roma è casa” – FOTO

Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football, ha commentato: “Conosco molto bene Elisa e per questo potrei spendere molte parole per descriverla ma ne scelgo solo tre: coraggio, responsabilità e determinazione. Vederla firmare il rinnovo con il Club oggi è una gioia per tutti noi; sapere che continuerà a essere il Capitano e il punto di riferimento di questa squadra ci rende tutti estremamente orgogliosi”.

Congratulazioni, Elisa!