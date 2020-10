Duro colpo per la Juventus: Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stata la federazione portoghese, attraverso il proprio sito ufficiale fpf.pt. CR7 è risultato positivo dopo uno dei tamponi a cui i giocatori del Portogallo, in ritiro in questi giorni per gli impegni internazionali, sono stati sottoposti. La federazione aggiunge che l’attaccante bianconero sta bene, è asintomatico ed è stato isolato dal resto del gruppo.