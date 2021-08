Comunicato ufficiale AS Roma, Tall all’Olimpia Lubiana a titolo definitivo

L’avventura di Lamine Tall alla Roma si è conclusa. Il giocatore, come comunicato dal profilo Twitter ufficiale del club, è stato ceduto a titolo definitivo all’Olimpia Lubiana che ieri poteva essere una delle avversarie dei giallorossi per l’ultimo turno di qualificazione alla Conference League. Per l’attaccante un buonissimo percorso con la Primavera di Alberto De Rossi che l’ha visto protagonista anche con gol importanti e belli.

🤝 Tall ceduto a titolo definitivo all'Olimpia Lubiana In bocca al lupo, Lamine!#ASRoma pic.twitter.com/gQ3x7TKNmN — AS Roma (@OfficialASRoma) August 3, 2021