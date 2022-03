L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, l’allenatore della squadra Primavera Alberto De Rossi, in possesso di Green Pass rafforzato, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. De Rossi sta bene e si trova in isolamento domiciliare.

