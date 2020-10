Comunicato Sassuolo – Haraslin positivo al Covid-19

Altro caso di positività al Covid-19 in Serie A, questa volta in casa Sassuolo. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club emiliano ha comunicato di aver riscontrato la positività di Lukas Harslin nella giornata di oggi. Il numero 27 si va ad aggiungere a Toljan, positivo dal 15 ottobre. Di seguito, il testo del comunicato da sassuolocalcio.it: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Lukas Haraslin. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza”.