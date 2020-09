Comunicato Roma – Convocata il 17 settembre Assemblea degli Obbligazionisti

Come comunicato dalla Roma attraverso il sito ufficiale del club asroma.com, è stata convocata in data 17 settembre 2020 l’Assemblea degli Obbligazionisti (possessori di obbligazioni). Il fine di tale riunione è la modifica dei termini e delle condizioni dei bond (sinonimo inglese di obbligazione), in conseguenza al cambio di controllo della proprietà, che è passata da James Pallotta al gruppo Friedkin. La nuova proprietà richiede a tutti gli obbligazionisti la rinuncia al diritto di riacquisto delle obbligazioni.