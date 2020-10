Prosegue senza sosta il conteggio di calciatori positivi al Covid-19 in Italia. Come comunicato sul sito ufficiale dell’Hellas Verona, in casa gialloblù c’è una seconda positività dopo quella di Antonin Barak: si tratta del difensore centrale tedesco Koray Gunter. Il suo test faceva parte del secondo giro di tamponi, dovuto dal precedente esito di Barak. Il club comunica inoltre che tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi.