Comunicato Figc – Slitta al 1° dicembre il termine per il pagamento degli stipendi dei club

La crisi economica scaturita dalla pandemia di Covid-19 ha toccato anche, inevitabilmente, il mondo del calcio. I club, nei mesi scorsi, hanno avuto diverse difficoltà ad affrontare le varie spese, vista la diminuzione degli introiti derivanti ad esempio dal botteghino con gli stadi vuoti ormai da marzo. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Figc ha comunicato che il termine per la verifica per il pagamento degli emolumenti (gli stipendi dei tesserati) dei club è stato spostato al prossimo primo dicembre. Inizialmente tale termine era fissato per il 16 novembre. Di seguito, il testo:

“In considerazione del fatto che la situazione originata dalla pandemia Covid-19 si è ulteriormente aggravata nelle ultime settimane e ciò ha ancora di più acuito le difficoltà collegate alla carenza di liquidità per le società professionistiche, il presidente federale ha proposto al Consiglio (che ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei rappresentanti degli atleti e degli allenatori) la deroga alla disciplina dei termini di imminente scadenza, previsti per il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo delle società professionistiche.

Il termine del 16 novembre 2020 è posposto al 1° dicembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. A tutela delle retribuzioni più basse, resta immutato il termine del 16 novembre 2020 per il pagamento dei ratei residui riguardanti la mensilità di giugno 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni e restano vigenti le disposizioni per i contratti tra società professionistiche e tesserati con compensi annui lordi pari o inferiori ad euro 50.000,00″.