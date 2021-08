Come si cambia

Il Messaggero (U.Trani) – Nuova verifica per la Roma alle ore 12 contro il Belenenses. Settimo test pre-stagione che sarà utile per valutare i progressi tattici e fisici dei singoli. L?unico nuovo titolare è Rui Patricio, il portiere richiesto. Per il resto Mourinho non è stato accontentato. Il suo silenzio è inequivocabile. Non ha ancora ricevuto il regista chiesto ad inizio avventura. L’obiettivo Xhaka è evaporato col rinnovo fino al 2025. In quel ruolo giocherà Cristante che si è appena unito al gruppo. Non hanno convinto gli esperimenti fatti con Villar, Diawara e Darboe con quest’ultimo che presto verrà girato in prestito per fare esperienza.

Anche gli altri due possono andare via per puntare poi a Koopmeiners e Zakaria. Ferrero offre Damsgaard che è però più offensivo. I rinforzi scarseggiano. La strategia di Pinto, però, è da tempo dichiarata: è il tempo di cedere. Di liberarsi di Florenzi, Olsen, Pastore, Nzonzi, Fazio, Santon, Bianda e Coric. Solo così la Roma potrà essere arricchita con altri interpreti. L’attenzione ora si sposta su Shomurodov che ha anche una clausola da 80 milioni. Mourinho ha cominciato a studiarlo in allenamento, sapendo di poterlo utilizzare in diversi ruoli: da esterno a sinistra nel 4-2-3-1 e seconda punta nel 4-4-2.