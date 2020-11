Cluj-Roma 0-2, le pagelle dei quotidiani. Veretout il migliore, promosso il reparto difensivo

Pagine Romaniste – Vince ancora la Roma e lo fa nella fredda serata in casa del Cluj, superato 2 a 0 grazie all’autogol di Debeljuh ed il rigore trasformato da Jordan Veretout. La squadra di Fonseca conquista la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa, ma soprattutto strappa con due giornate d’anticipo il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Ora basterà un punto contro lo Young Boys all’Olimpico giovedì prossimo, per assicurarsi il primato nel girone. Di seguito, i voti dei quotidiani ai giocatori della Roma.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. Pugliese)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6,5, Cristante 6,5, Jesus 6; Peres 6, Villar 6,5, Diawara 6,5, Calafiori 6; Perez 6, Pellegrini 6,5; Mayoral 6,5. Subentrati: Veretout 7, Mkhitaryan 6,5, Milanese 6, Dzeko 6,5, Tripi SV. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6,5, Cristante 7, Jesus 6,5; Peres 6, Villar 6, Diawara 6, Calafiori 6; Perez 5,5, Pellegrini 6; Mayoral 6. Subentrati: Veretout 7, Mkhitaryan 6, Milanese SV, Dzeko 6, Tripi SV. Allenatore: Fonseca 7.

TUTTOSPORT (S. Di Stefano)

Pau Lopez 6; Spinazzola 7, Cristante 6, Jesus 6; Peres 5,5, Villar 6, Diawara 6, Calafiori 6; Perez 5,5, Pellegrini 6; Mayoral 6. Subentrati: Veretout 7, Mkhitaryan 6,5, Milanese SV, Dzeko 6, Tripi SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL MESSAGGERO (S. Carina)

Pau Lopez 6; Spinazzola 7, Cristante 6, Jesus 6; Peres 6, Villar 6, Diawara 6,5, Calafiori 6; Perez 5,5, Pellegrini 6; Mayoral 6. Subentrati: Veretout 7, Mkhitaryan 6,5, Milanese SV, Dzeko 6, Tripi SV. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (A. Austini)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6,5, Cristante 6,5, Jesus 6,5; Peres 6, Villar 6,5, Diawara 6, Calafiori 6,5; Perez 5,5, Pellegrini 5,5; Mayoral 6. Subentrati: Veretout 7, Mkhitaryan 6,5, Milanese 6,5, Dzeko 6, Tripi SV. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri)

Pau Lopez 6; Spinazzola 7, Cristante 6,5, Jesus 6,5; Peres 5,5, Villar 6,5, Diawara 6, Calafiori 6; Perez 5,5, Pellegrini 6; Mayoral 6. Subentrati: Veretout 7, Mkhitaryan 6,5, Milanese 6,5, Dzeko 6, Tripi SV. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6; Spinazzola 6, Cristante 6,5, Jesus 6; Peres 6, Villar 6,5, Diawara 6,5, Calafiori 6; Perez 5,5, Pellegrini 6,5; Mayoral 6. Subentrati: Veretout 7, Mkhitaryan 6,5, Milanese SV, Dzeko 6, Tripi SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

LEGGO (F. Balzani)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6, Cristante 6, Jesus 6; Peres 6, Villar 7, Diawara 6, Calafiori 6,5; Perez 5,5, Pellegrini 6; Mayoral 6. Subentrati: Veretout 7, Mkhitaryan 6,5, Milanese 6,5, Dzeko 6, Tripi SV. Allenatore: Fonseca 7.

IL ROMANISTA (F. Pastore)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6,5, Cristante 6,5, Jesus 6,5; Peres 6, Villar 6, Diawara 6, Calafiori 6,5; Perez 6, Pellegrini 6,5; Mayoral 6,5. Subentrati: Veretout 7, Mkhitaryan 6,5, Milanese 6,5, Dzeko 6, Tripi SV. Allenatore: Fonseca 7.