Cluj, Petrescu: “Devo riflettere sulla mia carriera, sento che qualcosa non va anche con gli arbitri”

Dan Petrescu, tecnico del Cluj, ha parlato dopo la netta sconfitta contro la Roma. 5-0 il risultato finale coi giallorossi in Europa League. Queste le sue parole:

PETRESCU A SKY SPORT

Oggi una serata negativa per la sua squadra, questo cambia qualcosa per il suo futuro?

Adesso c’è una partita in campionato domenica, poi abbiamo la pausa. Devo riflettere un po’ sulla mia carriera. Sono da tre anni e mezzo a Cluj, ho vinto tre campionati, ma sento che ora qualcosa non va anche con gli arbitri, con tutti. Oggi eravamo senza difensori centrali. Abbiamo tre difensori centrali molto bravi, ma erano tutti fuori. Avevamo sette assenze. Prima della partita avevo detto che se avessimo fatto un risultato positivo sarebbe stato il più importante della mia carriera, perché con i giocatori che abbiamo adesso era difficile giocare. L’anno scorso siamo venuti qui contro la Lazio, era una squadra diversa con altri giocatori e abbiamo fatto bene, qualificandoci alla fine del girone. Quest’anno è quasi impossibile fare questo, perché gli infortuni sono tanti, abbiamo perso tanti giocatori dal mercato e comprato poco.

PETRESCU IN CONFERENZA STAMPA

Questo punteggio mi infastidisce, tutti noi siamo arrabbiati. Se faremo almeno un altro risultato positivo sarà un miracolo. Non avevo pretese, avete visto tutti quale era la situazione. Pensavo e speravo in un punteggio meno largo, ma non abbiamo avuto fortuna, sembrava come se ogni tiro andasse a vuoto. C’era un rigore netto sul 3-0, non ho niente da dire ai ragazzi ma è molto difficile non avendo giocatori. Ho lanciato l’allarme da tanto tempo. Castor non era in lista, non so se potremo inserire di nuovo Vinicius, Omrani è infortunato e starà fuori ancora tre mesi. Non possiamo farci niente, l’importante è non perdere domenica. Non so sinceramente cosa faremo in futuro, ci sono giocatori svincolati che però non giocano da tre mesi. Non avevamo molti calciatori, oggi si è visto.