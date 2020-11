Cluj battuto, la Roma è promossa

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – La Roma batte per 2 a 0 il Cluj si qualifica ai sedicesimi di finale di Europa League con due turni di anticipo, risparmia forze in vista della sfida al Napoli di domenica sera e gestisce l’emergenza difensiva che l’ha portata in Romania con cinque difensori centrali su sei indisponibili. Con quella sul Cluj, la squadra di Fonseca sale a cinque vittorie consecutive tra campionato e Europa League, gare in cui ha incassato un solo gol (quello di Pjaca a Genova). Un autogol ed un rigore nel secondo tempo decidono l’incontro, con i padroni di casa mai in grado di calciare in porta.