Cies, per la Roma +36 milioni di euro dal 2016 sul mercato

Manchester City primo, United secondo e Barcellona terzo. È questa la classifica stilata dal Cies – l’osservatorio calcistico – per le ultime cinque sessioni di calciomercato delle squadre dei cinque maggiori campionati europei. I Citizens hanno un passivo di 631 milioni di euro, a fronte di 375 di utili. Per i Red Devils, invece, il saldo negativo è di 586, mentre per il club blaugrana di 471. Segue poi il PSG (455).

Quanto alla situazione delle società italiane, si nota come l’Inter abbiamo un passivo di 386 milioni, il Milan di 311, la Juve di 249 e quello del Napoli che ammonta a 165. La Roma ha invece un risultato positivo di 34 milioni di euro.