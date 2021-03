CIES, Kumbulla tra i miglior talenti europei nati nel 2000 – FOTO

Marash Kumbulla si appresta a tornare in campo. Nonostante la grande concorrenza in difesa, il centrale albanese sta trovando un discreto spazio che sta utilizzando al meglio. L’ex Verona sta infatti dispuntando un’ottima stagione che non è rimasta inosservata.

L’Osservatorio del calcio ha infatti inserito il difensore al 25esimo posto della classifica dei migliori talenti europei nati nel 2000, graduatoria guidata dal trittico ‘tedesco’ formato da Sancho, Davies e Haaland. Il primo ‘italiano’ è lo juventino Kulusevski al nono posto, poi Walukiewicz (16), Tonali (19) e Vlahovic (20).