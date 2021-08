Ciao Flaco, Nzonzi altra grana

Corriere dello Sport (R. Maida) – Un ragazzone alto come Abraham ma molto meno desiderato sta tenendo in ansia la Roma fino all’ultimo giorno di mercato: Steven Nzonzi, dopo Federico Fazio, ha rifiutato ogni destinazione che gli è stata proposta, “minacciando” di insediarsi a Trigoria come insalutato ospite fino alla scadenza del contratto, nel prossimo giugno.

Non è un problema insignificante perché Nzonzi pesa a bilancio per una decina di milioni e costa di stipendio circa 6 alla società. Per liberarsi del peso economico e gestionale, i Friedkin hanno mandato di regalare il cartellino, a costo di registrare un’antipatica minusvalenza.

Ma Nzonzi per adesso non molla. Vuole una squadra francese. Che potrebbe arrivare proprio a tempo scaduto. Si tratta del Marsiglia, dove allena un suo vecchio estimatore: Jorge Sampaoli che lo ricorda con affetto nel Siviglia 2016/17. Stasera sapremo se il trasferimento si concretizzerà.