Ciampino, Tammy Abraham atterrato a Roma. A breve le visite mediche – FOTO

Pagine Romaniste (da Ciampino, F. Sereni) – E’ il giorno di Tammy Abraham. Il nuovo attaccante della Roma, che sostituisce Dzeko che ha lasciato i giallorossi dopo 6 anni e 119 gol per approdare all’Inter, è atterrato oggi, alle ore 13:00, all’aeroporto di Ciampino. Arriva dal Chelsea nell’ambito di una trattativa che porterà nelle casse dei blues circa 45 milioni di euro complessivi e che prevede una clausola di recompra a 80. Pronto un contratto da cinque milioni a stagione più bonus. Per l’inglese ora si attendono solo le visite mediche alla clinica di Villa Stuart. Si tratta del più oneroso rinforzo per Mourinho che a pochi giorni dall’inizio della stagione, il 19 c’è la sfida di Conference League contro il Trabzonspor, avrà una rosa al completo.