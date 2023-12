La Gazzetta dello Sport – La carta di Allegri per l’ultima mano è divisa in due, come quelle del re, della regina e del fante. Ma sono due metà diverse: metà Chiesa e metà Yildiz. Ieri, per la prima volta, Chiesa ha completato tutto il lavoro insieme al gruppo. Recuperato. Ma Allegri deciderà all’ultimo se farlo partire dal 1’ domani con la Roma che cova l’assalto alla zona Champions. Altrimenti Yildiz potrebbe doppiare il debutto da titolare di Frosinone, nobilitato da un gran gol. La bella prova del giovane turco, subito coccolato dai tifosi, indirettamente, è uno stimolo in più per Chiesa che punta a tornare al centro degli affetti juventini.