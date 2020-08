Chiesa, anche la Roma si iscrive all’asta

La Nazione (G. Marchini) – Alla lista di pretendenti per Federico Chiesa si potrebbe aggiungere anche la Roma. La società romanista, infatti, ha individuato nel talento viola il possibile sostituto di Nicolò Zaniolo, se il classe ’99 dovesse essere ceduto alla Juventus. Il club bianconero è interessato a Zaniolo e potrebbe inserirlo nei discorsi di mercato che riguardano anche Edin Dzeko. Per convincere Commisso a cedere il suo gioiello servono tanti milioni, ma il club capitolino potrebbe inserire anche delle contropartite per abbassare il prezzo (Spinazzola, ad esempio, sarebbe una pedina gradita alla Fiorentina).