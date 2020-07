Chi sarà Lorenzo il magnifico? Sfida tra Pellegrini e Insigne

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – I programmi di Pellegrini per l’estate sono cambiati. Immaginava di restare sicuramente a Roma con un nuovo contratto senza clausola ma ha dovuto rimandare i progetti. Lui vuole restare e diventare capitano, ereditando la fascia da Dzeko. La squalifica contro l’Udinese gli ha permesso di riposare dopo la brutta prestazione contro il Milan, e oggi sarà lui il trequartista nella partita contro il Napoli. In campionato sono già 9 gli assist confezionati dall’ex Sassuolo, ma per questo finale di Serie A Fonseca non gli chiede solo quello, ma anche di tirare fuori grinta e personalità. I tifosi sono dello stesso avviso, perchè se c’è una cosa che i romanisti si aspettano da lui è la capacità di prendersi la squadra sulle spalle.