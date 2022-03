Corriere dello Sport (L. Scalia) – La baby Roma spazza via la parola crisi ritornando al successo al Tre Fontane. Già, contro l’Atalanta la contesa finisce 2-1 tra gli applausi dei tifosi. In vetrina ci va il made in Italy: prima Cherubini con un gol alla Weah e poi Rocchetti, l’uomo giusto al momento giusto. Di fatto è una rivincita dopo il passo falso di Empoli, considerando che Tripi e compagni restano al primo posto della classifica con +8 punti sulla Fiorentina di Aquilani.