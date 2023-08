La Roma Primavera si aggiudica la Supercoppa di categoria. A decidere la sfida l’autorete di Lampinen-Skaug sul tiro dalla lunga distanza di Luigi Cherubini. Proprio il capitano giallorosso è stato intervistato ai microfoni di Sportitalia dopo la gara. Queste le sue parole:

È un’autorete quella decisiva per la coppa.

“Non fa niente, lavoriamo tutti insieme e siamo contenti di aver portato la Supercoppa a Trigoria. Siamo contenti per il risultato, per tutto lo staff e i ragazzi come me che ci alleniamo e facciamo tanti sacrifici per raggiungere questi traguardi. Questo fa parte del gioco, siamo usciti in campionato con la Fiorentina ma ora siamo contenti per il trofeo”.

Quanto orgoglio c’è con la fascia?

“Sì, è uno stimolo per fare meglio, l’hanno portata gente importante come Faticanti, Pagano, Missori, voglio onorare la Roma fino alla fine”.