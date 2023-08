La Roma continua a lavorare sul mercato per regalare un nuovo centravanti allo Special One. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche oggi non c’è stata l’intesa per portare Duvan Zapata (attaccante colombiano dell’Atalanta) alla Roma. I giallorossi hanno fatto sapere che tratteranno ancora per altre quarantotto ore: questa la deadline fissata dal club. Se non si troverà l’accordo definitivo entro la scadenza, la società giallorossa cambierà obiettivo e virerà su altri nomi per regalare a José Mourinho il nuovo bomber.

