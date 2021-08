Chelsea-Crystal Palace, Abraham parte dalla panchina

Alle ore 16 il Chelsea affronterà il Crystal Palace allo Stamford Bridge per la prima giornata di Premier League. I Blues hanno pubblicato, tramite i canali social, la lista degli 11 titolari che prenderanno parte alla sfida e il tecnico Tuchel ha deciso di lasciare in panchina Tammy Abraham. L’attaccante inglese è l’obiettivo della Roma per sostituire Edin Dzeko e Tiago Pinto nei giorni scorsi è volato a Londra per cercare di chiudere l’affare.