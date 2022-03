Chelsea, Abramovich squalificato dal ruolo di presidente dalla Premier League

Piove sul bagnato in casa Chelsea. Dopo il caos sponsor e la possibilità di vendere la società, arriva un’altra tegola. L’attuale proprietario, Roman Abramovich, è stato squalificato dalla stessa Premier League dal ruolo di presidente dei Blues. Il tempo per vendere la società stringe. Tempi duri per gli inglesi. Questa la nota:

“A seguito dell’imposizione di sanzioni da parte del governo del Regno Unito, il consiglio della Premier League ha squalificato Roman Abramovich dalla carica di presidente del Chelsea Football Club. La decisione del Cda non incide sulla capacità del club di allenarsi e giocare le sue partite, come previsto dai termini di una licenza rilasciata dal Governo che scade il 31 maggio 2022“.