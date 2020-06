Champions d’agosto, tutti a Lisbona. Anche i tifosi?

La Gazzetta dello Sport (F. Licari) – Tutti a Lisbona. Si spera anche i tifosi. Sarebbe l’ultimo regalo per una stagione che sembrava persa e invece è stata recuperata con una fase finale “a otto” che promette spettacolo, se il virus non si mette di mezzo un’altra volta. La gente in tribuna allevierebbe i rimpianti. Lo stadio vuoto mette paura. La decisione è da prendere a luglio: c’è tempo. Lo stesso Ceferin però è stato possibilista: “Sono sicuro che non dovremo sopportare a lungo l’assenza di tifosi, che, più prima che poi, potranno tornare negli stadi“.

La formula delle Final Eight sarà proposta anche in Europa League, dal 10 al 21 agosto in Germania, con la finale che si giocherà a Colonia. Anche qui come in Champions sono da completare gli ottavi e questo avverrà tra il 5 e il 6 agosto. Roma-Siviglia e Inter-Getafe saranno in gara secca, campo neutro in Germania.