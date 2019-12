Champions League, nella classifica delle migliori squadre di tutti i tempi c’è anche la Roma

La Uefa, tramite il proprio sito ufficiale, ha realizzato una speciale classifica delle migliori squadre della storia della Champions League. Il ranking di questa lista è stato stabilito attraverso parametri che riguardano i risultati di ogni partita giocata, a cui venivano attribuiti due punti per ogni vittoria e uno per ogni pareggio. Al primo posto si è piazzato il Real Madrid, seguito da Bayern Monaco e Barcellona; al quinto posto la Juventus e al sesto il Milan. In questa graduatoria c’è anche la Roma, alla posizione numero 36, che precede squadre dal calibro di Manchester City, Tottenham e Siviglia.

