Champions League, il Bayern Monaco travolge il Barcellona 8-2 e vola in semifinale

Goleada del Bayern Monaco all’ Estádio da Luz di Lisbona. Termina 8-2 il match contro il Barcellona e i tedeschi accedono alla semifinale di Champions League. In gol dopo appena 4′ Thomas Muller, poi l’autogol di David Alaba per il pareggio momentaneo dei blaugrana. Al 22′ Ivan Perisic porta nuovamente in vantaggio il Bayern Monaco, poi il 3-1 firmato Serge Gnabry al 28′ e il 4-1 ad opera di Muller per la doppietta personale. Nel secondo tempo Suarez mette a segno il 4-2 (57′), poi la risposta del club tedesco, con le reti di Joshua Kimmich (63′), Robert Lewandowski (82′) e la doppietta di Philippe Coutinho in 4 minuti (85′, 89′).