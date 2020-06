Che rivoluzione! Una final eight in partita secca per Champions ed Europa League

La Gazzetta dello Sport (F. Licari) – Si dice Champions, ma sembra un Mundialito d’altri tempi. Un minitorneo a otto squadre in sede unica, tutto a eliminazione diretta, emozionante, dentro o fuori, per di più al minaccioso caldo d’agosto. Ogni partita una finale. La formula prescelta non era più un segreto, ma il tabellone delle date è stato finalmente deciso e sarà confermato domani. Un torneo affascinante in 12 giorni, dal 12 al 23 agosto.

Un torneo mai visto che si sovrappone all’Europa League in programma dal 10 al 21 agosto: stessa formula, però i quarti saranno “raggruppati” in due giorni invece di quattro. Da non dimenticare l’anticipo degli ottavi di finale interrotti a marzo. In pratica l’Europa League riparte il 6 agosto e va in campo ogni giorno fino al 23, escluso 9,20 e 22. Un totale di 26 partite il 18 giorni.