Cessione Salernitana, i trustee: “A oggi nessuna offerta accettabile”

La cessione della Salernitana si fa sempre più difficile. La strada è disperata tanto che “alcuna delle offerte ricevute per l’acquisto della Salernitana 2021 è accettabile ai sensi dell’atto ‘Trust Salernitana 2021’ perché carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte per l’atto stesso o perché il soggetto offerente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per completare l’operazione“. Questo è l’ultimo comunicato diramato dai trustee. Se non si dovesse arrivare ad una proposta congrua entro il 31 dicembre la Salernitana rischia l’esclusione dal campionato. La proroga è comunque complicata visto che la FIGC non è intenzionata a dare quest’altra opportunità a meno che non serva per chiudere l’operazione di vendita: si parlerebbe in questo caso di tempi tecnici, compatibili in non più di 45 giorni. Lo riporta Sky Sport.