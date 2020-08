Cessione Roma, Pallotta: “I Friedkin hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo, saranno grandi proprietari”

James Pallotta passa il testimone. Dopo mesi di trattative e ripensamenti, è arrivata finalmente l’ufficialità della cessione della Roma al Gruppo Friedkin. Pallotta, ancora formalmente presidente del club, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la riuscita dell’affare nelle dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale. Queste le sue parole:

“Sono lieto di confermare che abbiamo raggiunto un accordo con il Friedkin Group per la vendita dell’AS Roma. Questa notte abbiamo firmato i documenti e nei prossimi giorni lavoreremo assieme per completare il percorso formale e legale che porterà al passaggio di mano del Club. Negli ultimi mesi, Dan e Ryan Friedkin hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo e nel guidare il Club positivamente. Sono certo che saranno dei grandi futuri proprietari per l’AS Roma“.