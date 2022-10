La Gazzetta dello Sport – Arrivederci al 2023, anche per Mehmet Zeki Celik. La diagnosi per il terzino destro turco ha confermato le preoccupazioni di Mourinho di giovedì sera, quando Celik si è fatto male all’inizio di Roma-Betis: lesione al collaterale mediale destro. Il turco ha già inizato ieri a fare fisioterapia, ma non rientrerà prima di 45 giorni, probabilmente anche 60.