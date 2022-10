Ceesay: “Ho già giocato in stadi pieni. Sarà bellissimo e volevo un momento come questo”

Assan Ceesay, attaccante del Lecce, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Lecce. Queste le sue parole:

CEESAY A DAZN

Sull’ambiente dell’Olimpico…

Ho giocato in stadi pieni, ma non 70.000 come qua. Sarà bellissimo. Volevo un momento come questo, voglio sfruttarlo.

Le individualità della Roma. Chi leveresti?

Tutti capiscono che a Roma ci sanno tanti giocatori di qualità, ma c’è un giocatore che può cambiare la partita ogni minuto: Dybala. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo lasciargli poco spazio per giocare. Se ci riusciremmo potremmo prendere qualcosa di buono.