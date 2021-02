C’è la Roma baby: contro l’Empoli scende Fuzato

Corriere dello Sport (F. Schito) – Dimenticare la crisi è l’obiettivo della Roma Primavera di Alberto De Rossi, che ospita l’Empoli alle ore 15 nel tentativo di ritrovare la vittoria. Non sarà una sfida facile contro i toscani e il tecnico giallorosso cerca di caricare i suoi in vista di un match particolarmente delicato: “Hanno giocatori molto rapidi nel reparto offensivo e perciò servirà una grande partita, migliore dell’ultima che abbiamo fatto“, ha dichiarato in un’intervista rilasciata ai profili social ufficiali della società.

Per De Rossi il dubbio principale riguarda il modulo, visto che nell’ultimo match di campionato, pareggiato in casa del Cagliari, ha deciso di abbandonare il 3-4-2-1 per passare al 4-2-3-1. Al gruppo della Primavera è stato aggregato dalla prima squadra il portiere brasiliano Fuzato. Un successo permetterebbe ai giallorossi di riprendere il cammino in vetta alla classifica dopo i recenti stop: uno scenario che prima della lunga sosta del campionato non sembrava lontanamente possibile.