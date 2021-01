C’è il contatto con El Shaarawy

Corriere dello Sport (R. Maida) – Fonseca-El Shaarawy: contatto. Il portoghese vuole un attaccante per rinforzare la rosa, ancora più di un terzino, e ha chiesto il profilo dell’italiano espressamente a Tiago Pinto. Il ritorno era sfumato all’ultimo a ottobre per questioni economiche ma ora, con più tempo a disposizione, può concretizzarsi. Adesso tocca a Tiago Pinto portarlo a Trigoria.

Nel caso in cui la Roma riuscisse a sfoltire l’organico, l’operazione sarebbe stavolta fattibile. Il giocatore gradirebbe il ritorno nella Capitale e potrebbe accontentarsi di un ingaggio da 2 milioni più bonus. L’importante per lui è mettersi in condizione di giocare l’Europeo.