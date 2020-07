C’è Baldini al lavoro per Smalling

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Tre milioni di euro per il prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 15 al termine della prossima stagione calcistica, quando Smalling avrà quasi 32 anni. È questa l’offerta che Franco Baldini avrebbe fatto al Manchester United per convincere i Red Devils a lasciare nella Capitale il difensore, ora infortunato. Lo United chiede 25 milioni e per ora non ha dato l’ok per far disputare l’Europa League a Smalling. Un intermediario sta cercando di limare le differenze, perché di tempo ne rimane poco. Dovrebbe comunque arrivare un altro centrale e piace Ben Godfrey del Norwich, che viene valutato 20 milioni di euro.