Mercato, la Roma accelera per Cavani. Settimana decisiva per avere il Matador

Sarà una settimana chiave per l’arrivo di Cavani a Roma. La notizia che il Matador potesse essere un obiettivo di mercato dei giallorossi era circolata nei giorni scorsi (leggi qui la news) e sembra essere un’ipotesi sempre più vicina alla realtà. Come riporta Gonzalo Ronchi i giallorossi potrebbero mettere sul piatto un’offerta importante e tre anni di contratto per l’ex Napoli.

Semana clave para la llegada de Cavani a @OfficialASRoma. Hoy es la principal oferta que tiene el matador. Una propuesta muy fuerte en lo económico y contrato por 3 temporadas. pic.twitter.com/cSURzTcxxn — Gonzalo Ronchi (@GonzaloRonchi) June 29, 2020