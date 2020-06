Ieri è arrivata la notizia secondo cui Edinson Cavani e la Roma sarebbero entrate in contatto (leggi qui la news). Come riporta calciomercato.it, però, non ci sarebbe stato nessun dialogo diretto tra il club giallorosso e l’attaccante. Solo un sondaggio con l’ex Napoli che si è preso un po’ di tempo per riflettere sulla sua prossima destinazione. Piace a diversi club europei ma anche in Giappone, Messico, Paesi arabi e Sudamerica.