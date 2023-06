Il Tempo (L. Pes.) – Manovre in attacco a Trigoria. Oltre al fronte aperto per le cessioni sulle quali Pinto sta lavorando da ormai diversi giorni, appena terminata la stagione, c’è in ballo una attenta valutazione dei profili percorribili per sostituire Tammy Abraham in attacco.

Gianluca Scamacca rappresenta, al momento, la pista più semplice da percorrere, anche se resta da convincere eventualmente il West Ham. A Trigoria si valutano attentamente numeri e rischi dell’affare, con la consapevolezza che l’ex Sassuolo nella Capitale verrebbe con grande entusiasmo. Al momento gli Hammers vorrebbero inserire l’obbligo (con condizioni non troppo complicate da raggiungere) di riscatto nella trattativa, ma se i giallorossi volessero affondare il colpo sulla punta azzurra gli inglesi potrebbero cedere sul diritto, anche per permettere di rivalutarsi nell’anno che porta agli Europei in Germania.

Tra le idee del dirigente portoghese, condivisa con il tecnico, c’è sicuramente anche Alvaro Morata. Lo spagnolo sembra vicino al rinnovo con l’Atletico Madrid, passo formale che aprirebbe alla possibilità di partire a titolo temporaneo. Il suo identikit è certamente quello dell’attaccante ideale per fare il titolare alla Roma, ma anche in questo caso c’è da trattare con il club di appartenenza.

Spunta anche il nome di Marko Arnautovic tra i calciatori che orbitano attorno al club giallorosso. Come e forse più di Scamacca l’austriaco verrebbe a Roma, anche e soprattutto per il forte legame che lo avvicina a Mourinho. Sullo sfondo, tra il mercato degli svincolati, resta appetibile il nome di Zaha. L’ivoriano non è propriamente un centravanti ma con la questione del rinnovo di El Shaarawy ancora aperta (resta forte l’ottimismo) può tornare di moda per la lima.