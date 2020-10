Casting Friedkin per scegliere l’uomo di mercato

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – La nuova proprietà va di fretta ed è per questo che da Trigoria si sussurra che Dan e Ryan Friedkin abbiano già individuato un “consigliere” che li aiuti nelle valutazioni dei calciatori. Tutti giurano che non sia Franco Baldini, ma in tanti sono pronti a scommettere che il punto di riferimento è più facile che si trovi all’estero invece che in Italia. Alla fine del mercato la prima scelta che si dovrà fare sarà prendere un direttore sportivo. Nel loro periodo romano i Friedkin hanno lasciato la Capitale un paio di volte per dei blitz con il loro aereo privato. E’ assai probabile che abbiano effettuato dei colloqui per capire strategie e visioni dei candidati. C’è riserbo sui nomi, ma la figura di Rangnick affascina. Piace il profilo di Orta e Campos intriga.