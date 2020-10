Casting ds, dal Portogallo: la Roma ha incontrato Boto

Non è un segreto, la Roma è alla ricerca di un nuovo dirigente sportivo come confermato anche da Paulo Fonseca. Il nome di Josè Boto circola già da qualche giorno nell’orbita Roma, ma in queste ore le voci sembrano essere più insistenti. Secondo quanto riportato dall’edizione online del quotidiano portoghese Record, ci sarebbe stati degli incontri tra la Roma e l’attuale capo del raporto scouting dello Shakhtar Donetsk a Zurigo e Londra. La società giallorossa sta valutando diversi profili, ma ci sarebbe spazio per far decollare la trattativa tra Boto e la Roma.