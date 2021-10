Dopo le recenti dichiarazioni su Totti che han fatto discutere, Striscia la notizia ha consegnato un tapiro ad Antonio Cassano. Questa un’anticipazione delle sue parole:

“Zeman sostiene che Totti sarà ricordato da tutti e io al massimo solo a Bari? Parla pure lui adesso, si è svegliato dall’oltretomba. Non sono mai stato invidioso di nessuno e non sono un rosicone: ho una famiglia meravigliosa, il grano l’ho fatto, gioco a padel. In Italia ci sono troppi leccaculo”.