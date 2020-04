Cassano: “La carbonara il mio piatto preferito. Capite ora perché a Roma ero così?”

Durante tutta la sua carriera Antonio Cassano ne ha combinate di tutti i colori. Il talento è sempre stato cristallino e per larghi tratti lo fece vedere anche durante la sua esperienza alla Roma, nonostante le sue condizioni fisiche non fossero sempre eccellenti. A dirlo è proprio lui durante una diretta Instagram con il giornalista Pierluigi Pardo:

Il tuo piatto preferito?

Carbonara, gricia, amatriciana. Avete capito perché a Roma ero in quelle condizioni? Al Real Madrid arriva Capello, faccio una preparazione stupenda, perdo 10 chili. Gioco le prime due partite, alla terza Don Fabio mi mette in panchina per farmi rifiatare. Io sbrocco e lui mi mette fuori rosa. Dovrei chiedere scusa a Capello per tutte le volte che gli ho fatto perdere la pazienza.

Il Coronavirus?

Ogni ora mi collego su Sky Tg24 per sentire le ultime notizie. Vedere l’Italia così mi fa piangere il cuore. Mi preoccupa quello che accadrà dopo. Vedo tantissime persone in difficoltà a livello economico. Lo Stato deve aiutare chi è rimasto senza lavoro, senza soldi.