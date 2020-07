Caso Zaniolo, nuovo round: il manager incontra la Roma

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Nei prossimi giorni, molto probabilmente la prossima settimana, andrà in scena un nuovo capitolo della saga Zaniolo. A Trigoria è atteso il suo agente Vigorelli che incontrerà il CEO Fienga per un aggiornamento sul futuro del giocatore. E’ vero che tutti vogliono continuare con la Roma, ma è anche vero che i conti della società rendono appetibili parecchie pretendenti. Domenica Marotta si è tirato fuori, ma potrebbe essere soltanto una strategia. Intanto Zaniolo lavora per esserci già domani contro la Spal e il problema al polpaccio dovrebbe essere superato.